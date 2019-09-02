Стала известна стоимость создания российской группировки из 600 спутников

В проекте бюджета на 2020-2022 годы заложено финансирование создания российской орбитальной спутниковой группировки «Сфера», сообщил вице-премьер России Юрий Борисов.

«В проекте бюджета на 2020-2022 годы мы заложили строчку на этот проект. Роскосмосу, конечно, придется еще защищать и облик, и финансирование, и обоснование «Сферы», – сказал Борисов в интервью изданию «Ведомости».

По его словам, из бюджета на этот проект выделят более 10 млрд рублей. «Но вы не забывайте, что там предусмотрено еще очень серьезное внебюджетное финансирование», – отметил вице-премьер.

Программа «Сфера» предусматривает дальнейшее развитие системы навигации ГЛОНАСС, систем связи и вещания, а также дистанционного зондирования Земли. В новую единую систему должны войти спутники серии «Экспресс», включая спутники «Экспресс-РВ» на высокоэллиптических орбитах для Арктического региона, системы персональной спутниковой связи, ретрансляции и дистанционного зондирования Земли, перспективная среднеорбитальная система спутникового интернета и низкоорбитальные системы передачи данных и интернета вещей.

Напомним, в прошлый понедельник программа «Сфера», предусматривающая создание спутниковой группировки из более чем 600 аппаратов, прошла согласование в Военно-промышленной комиссии.

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