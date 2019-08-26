Роскосмос согласовал создание группировки «Сфера» из 600 спутников

Роскосмос утвердил в Военно-промышленной комиссии программу «Сфера», предполагающую создание спутниковой группировки из более чем 600 аппаратов, заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации Юрий Урличич.

«Рассматривается вопрос финансирования на следующий год, пройден этап (военно-промышленной – прим. ВЗГЛЯД) комиссии под председательством вице-премьера Юрия Борисова», – передает РИА «Новости».

В систему «Сфера» войдут более 600 спутников связи, навигации и дистанционного зондирования Земли.

Ранее и.о. первого заместителя гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов заявлял, что спутники для «Сферы» планируется запускать кластерами на тяжелой ракете-носителе «Ангара-A5». По его словам, в рамках проекта в ближайшие годы планируется запустить 600 спутников. При создании системы «Сфера» будут использоваться суперкомпьютерные многопроцессорные системы, цифровые геоинформационные технологии и самообучающиеся нейросети, сообщал Севастьянов.

Отметим, что орбитальная спутниковая группировка России по состоянию на май 2017 года состояла из 121 космического аппарата. Таким образом, реализация проекта «Сфера» увеличит число российских спутников примерно в пять раз.

Напомним, в июле 2018 года президент России Владимир Путин поддержал создание отдельной федеральной целевой программы по проекту глобальной спутниковой системы «Сфера».

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