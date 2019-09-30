Украина собралась закрыть часть Черного моря из-за ракетных стрельб

Через несколько дней часть Черного моря окажется закрыта, так как Украина начнет ракетные стрельбы, сообщают украинские СМИ.

Стрельбы планируют провести в Одесской области 3 и 4 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Украинский милитарный портал».

Портал не уточняет, о каких ракетах идет речь.

Сообщается, что введут ограничение доступа к мысам Калфа, Ледники и части морской косы у Лебедевки.

Напомним, Украина регулярно проводит стрельбы в непосредственной близости от Крыма.

В августе украинские СМИ утверждали, что Россия перекрыла морской участок в Черном море, где Украина собиралась провести ракетные стрельбы.

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