На Украине заявили о помехах со стороны России при испытании новых ракет

Россия перекрыла на последние дни августа морской участок в Черном море, где Украина собиралась провести ракетные стрельбы, утверждаются украинские СМИ со ссылкой на извещения NOTAM (Notice to Airmen) и морское предписание 52/19.

Указывается, что, согласно извещениям NOTAM A2762/19 и A2761/19, 30 и 31 августа на юге Одесской области будут проходить ракетные пуски на юге Одесской области. Ограничивается доступ к мысам «Калфа», «Ледники» и 1-10 км морской косы от населенного пункта Лебедевка, на полигоне которого будут испытывать ракетные комплексы РК-360МЦ «Нептун» и «Ольха», передает УНИАН.

Однако в то же время, пишет портал, Россия морским предписанием 352/19 перекрывает прилегающий к закрытому воздушному пространству район в море. По этому предписанию, перекрытый Россией район будет опасен для плавания 29, 30 и 31 августа. Трактовка предписания – для проведения ракетных стрельб.

Украинские СМИ утверждают, что таким образом Россия уже осуществляла преграды в ходе международных учений Sea Breeze 2019 – тогда перед стартом морских маневров якобы была перекрыта одна из запланированных для морских стрельб локаций в Черном море.

Украина регулярно проводит стрельбы на полигонах, которые находятся в непосредственной близости от Крыма.