Сборная Грузии по регби обиделась из-за песни Меладзе

Грузинская сборная обиделась на то, что после ее победы над Уругваем в матче Кубка Мира по регби организаторы включили песню Валерия Меладзе.

Капитан сборной Грузии Джаба Брегвадзе после матча попросил «человека, поставившего рускую музыку», впредь не совершать «такой ошибки», пишет Sports.ru.

Главный тренер Милтон Хэйг пояснил, что хотя «исполнитель песни грузин, но сама песня русская». Он заявил, что «Россия – это не Грузия, Грузия – это не Россия».

«У нас разные языки, разная культура и вообще все разное», – подчеркнул Хэйг, попросив World Rugby, чтобы «подобные детали были отлажены».

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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Организаторы соревнований извинились перед сборной Грузии.

В июне Меладзе прокомментировал антироссийские акции в Тбилиси и высказался о братских отношениях России и Грузии, которые, по его словам, нельзя разрушить за один день.

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