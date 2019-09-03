Трамп исковеркал имя мэра Лондона

Президент США Дональд Трамп допустил ошибку в имени мэра Лондона Садика Хана, заявив при этом, что градоначальник столицы «некомпетентный» и «ужасный».

«Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан был обеспокоен тем, что я вчера очень быстро сыграл в гольф. Многие политики тренируются часами или путешествуют неделями»,– написал Трамп в Twitter

«Кан должен сосредоточиться на «ножевом преступлении», которое совершенно не контролируется в Лондоне. Люди боятся даже ходить по улицам. Он ужасный мэр, который должен оставаться вне наших дел!», – добавил американский президент.

При этом имя мэра, которое пишется как Sadiq, Трамп написал – Sadique, а фамилию Khan – как Kahn, сообщает «Интерфакс». Затем президент исправил ошибку, но только в первом предложении.

Трамп неоднократно критиковал Хана, так американский лидер в июне посоветовал Лондону сменить мэра.