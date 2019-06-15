Трамп призвал Лондон подыскать нового мэра

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана. Глава Белого дома считает, что британской столице следует подыскать нового градоначальника.

Трамп в своем Twitter поделился публикацией британской журналистки и блогера Кэти Хопкинс о том, что в Лондоне менее чем за 24 часа в результате нападений три человека погибли, еще трое получили ранения.

«Лондону как можно скорее нужен новый мэр. Хан – это настоящая катастрофа, и будет только хуже!» – написал американский лидер.

Ранее Трамп называл мэра Лондона «законченным неудачником».

Садик Хан прежде не раз выступал с критикой политики Трампа. Так, он сравнивал американского лидера с правыми европейскими политиками, прибегающими к риторике, которая, по словам лондонского мэра, была популярна у фашистов в первой половине XX века. Трамп в ответ заявил, что Хан «во всех отношениях плохо работает» на своем посту.