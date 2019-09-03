Премьер Индии рассказал об «особой химии» в отношениях с Путиным

Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что у него в отношениях с российским президентом Владимиром Путиным есть «особая химия».

«Мы сидим вместе и беседуем, прогуливаемся и беседуем. В наших отношениях существует особая химия, особая легкость. Здесь, на этом форуме, у нас будет много времени. Я надеюсь, что мы сможем обсудить много вопросов», – сказал Моди в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману.

По словам Моди, между государствами очень важно взаимное доверие, оно является достижением особой значимости.

Моди пояснил, что впервые встретился с Путиным в 2001 году. Тогда он приезжал в Москву с премьер-министром Аталом Бихари Ваджапи.

«Я был главным министром штата (Гуджарат), и это была наша первая встреча. Но Путин совсем не давал понять, что я менее значим, что я из небольшого штата или что я новый человек. Он отнесся ко мне по-дружески, как к своему. В результате двери дружбы были открыты», – отметил индийский премьер.

«Мы обсуждали не только вопросы, касающиеся наших стран, мы обсуждали самые разные темы, говорили о наших увлечениях, потом о мировых проблемах. Мы разговаривали открыто, как свои люди. Общаться с ним очень интересно, и я признаю, что беседы с ним очень познавательные», – добавил он.

Моди добавил, что российско-индийский саммит на Восточном экономическом форуме придаст отношениям двух стран «новую энергию».

«Этот форум не ограничивается тем, чтобы просто встретиться и обменяться точками зрения. Мы готовились к этому форуму на протяжении шести месяцев. Большая делегация с Дальнего Востока приезжала к нам. Главные министры наших штатов, министры правительства, предприниматели приезжали туда, своими глазами видели этот регион. И теперь еду я. Я уверен, что этот визит придаст новое направление, новую энергию, новую скорость отношениям обеих стран», – отметил индийский премьер.

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявлял, что Россия является очень устойчивым фактором в индийском видении мира.