Названо место России в глобальных приоритетах Индии

Россия является очень устойчивым фактором в индийском видении мира, сообщил министр иностранных дел страны Субраманиам Джайшанкар.

«Россия – это очень устойчивый фактор в индийском видении мира. Мы, в свою очередь, всегда пытались быть устойчивым фактором в российском видении мира», – сказал он в интервью «Коммерсанту», отвечая на вопрос о том, какое место занимает Россия в глобальных приоритетах Индии.

Джайшанкар отметил, что Индия считает мир многополярным. По его словам, эпоха доминирования одной, двух или пяти держав ушла в прошлое. «Сейчас в мире формируется новый баланс сил и влияния, который формируют разные регионы», – сказал он.

Во многих смыслах мир стал гораздо более сложно организован, указал глава МИД Индии.

Кроме того, подходит к концу и эпоха альянсов, которая сменяется эпохой конвергенции, когда страны сближаются, взаимно дополняя друг друга на основе общих интересов, считает он. «Это происходит в отношениях Индии и России», – констатировал глава индийского внешнеполитического ведомства.

«В этом все более многополярном мире еще более важно то, как будут взаимодействовать между собой ключевые игроки. Мы уделяем особое внимание России, в полной мере осознавая ее вес и влияние в международных делах», – подчеркнул он.

Джайшанкар посетил Москву, где провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Его визит стал последней сверкой часов перед пятым Восточным экономическим форумом (ВЭФ) во Владивостоке, главным гостем которого в этом году впервые станет премьер-министр Индии Нарендра Моди.