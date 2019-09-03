В соцпроектах членов клуба «Эльбрус» приняли участие более 13 тыс. человек

Проекты членов клуба «Эльбрус», в который входят победители конкурса «Лидеры России», охватывают более 13 тыс. человек, сообщила пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей».

В пресс-службе сообщили, что в данный момент «в рамках клуба существует восемь активных проектов, в которых вовлечены более 13 тыс. человек», передает ТАСС.

По данным АНО «Россия – страна возможностей», в клубе состоит 226 человек – это победители, а также финалисты конкурса «Лидеры России» и участники программ управленческого кадрового резерва.

Победитель конкурса Олег Жданеев в беседе с журналистами рассказал о планах запуска нового проекта, который предусматривает встречи членов клуба с наставниками конкурса «Лидеры России».

«Проект получил название «Завтрак с наставником». Планируется, что в середине сентября пройдет первая встреча. При подготовке подобных встреч участники клуба направляют вопросы, которые можно будет задать в ходе завтрака», – добавил он.

Правила конкурса предусматривают, что все победители получают возможность в течение года заниматься с наставником, напомнили в пресс-службе.

В этом качестве в проекте участвует более 90 управленцев высшего ранга, в том числе первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Сбербанка Герман Греф.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина.

Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека, более 80 участников получили кадровые назначения на высокие посты.

Второй конкурс «Лидеры России» начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.