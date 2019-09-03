В соцпроектах членов клуба «Эльбрус» приняли участие более 13 тыс. человек

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Северный морской путь движется к президентской цели

Судоходство по Северному морскому пути набирает оборотыФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Россия уверенно идет к цели развития Северного морского пути как альтернативы Суэцкому каналу. Перевозки грузов по Севморпути продолжают набирать обороты, в этом году снова ожидается значительный рост. Пока он происходит в основном за счет СПГ. Помешать развитию этого проекта может ряд факторов, включая колебания цен на тот же газ. Но у России есть решения и на этот случай. Подробности...
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Приговор Синице избавит интернет-радикалов от чувства безнаказанности

Блогер Синица не чувствует вины и хочет жаловаться в европейские судыФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Блогер Владислав Синица, угрожавший в Твиттере детям правоохранителей, получил пять лет колонии за экстремизм. Адвокаты осужденного намерены жаловаться в Европейский суд по правам человека. Эксперты считают приговор жестким, но заслуженным. «Дело Синицы» должно отрезвить многих тех, кто считает анонимность в интернете индульгенцией своим радикальным словам и поступкам. Подробности...
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Константинополь испытает русских православных искушением

Собор Александра Невского в Париже был построен стараниями царя Александра ВторогоФото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Более 60 русских православных приходов в Европе поставлены перед сложным выбором. Ранее они находились под юрисдикцией Константинополя, который решил ликвидировать «русский экзархат». Теперь верующим предстоит определиться – либо перейти всем под крыло РПЦ, но при этом остаться без всего церковного имущества. Либо ходить в привычные храмы, но на поклон к греческим священникам. Подробности...
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Развал флота лишает Британию статуса мировой державы

Британские ВМС выглядят серьезной военной силой только на первый взглядФото: Ben Birchall/PA Photos/ТАСС
Британские адмиралы бьют тревогу – страна прямо на их глазах фактически потеряла важнейший символ ее могущества, королевский военно-морской флот. По крайней мере, именно к таким выводам они пришли по итогам позорного для Лондона захвата британского танкера в Ормузском проливе. Что происходит с британскими ВМС и почему они критически важны для самого существования королевства? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Помогите бедным собрать детей в школу

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если у вас в городе или микрорайоне есть совсем неблагополучные семьи – не воротите нос, не говорите, что, дескать, сами виноваты: нечего было рожать, раз нищие. Просто помогите. Это вам же и выгодно. Подробности...
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Возврат смертной казни не сделает нашу жизнь безопаснее

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если возможно не лишать человека – хотя бы и очень дурного – жизни, лучше этого не делать. Негодование на тяжких злодеев справедливо – но, предавая их смерти, мы поставим под удар и людей невинных, и самих себя. Подробности...
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Поляки продолжают воевать с Россией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сочетание глупости, русофобии и шляхетской гордости привели к тому, что много сделавшая для начала Второй мировой Польша стала ее первой жертвой. Такова историческая правда, в которой Польша не заинтересована. Подробности...
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              В соцпроектах членов клуба «Эльбрус» приняли участие более 13 тыс. человек

              3 сентября 2019, 14:14

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Проекты членов клуба «Эльбрус», в который входят победители конкурса «Лидеры России», охватывают более 13 тыс. человек, сообщила пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей».

              В пресс-службе сообщили, что в данный момент «в рамках клуба существует восемь активных проектов, в которых вовлечены более 13 тыс. человек», передает ТАСС.

              По данным АНО «Россия – страна возможностей», в клубе состоит 226 человек – это победители, а также финалисты конкурса «Лидеры России» и участники программ управленческого кадрового резерва.

              Победитель конкурса Олег Жданеев в беседе с журналистами рассказал о планах запуска нового проекта, который предусматривает встречи членов клуба с наставниками конкурса «Лидеры России».

              «Проект получил название «Завтрак с наставником». Планируется, что в середине сентября пройдет первая встреча. При подготовке подобных встреч участники клуба направляют вопросы, которые можно будет задать в ходе завтрака», – добавил он.

              Правила конкурса предусматривают, что все победители получают возможность в течение года заниматься с наставником, напомнили в пресс-службе.

              В этом качестве в проекте участвует более 90 управленцев высшего ранга, в том числе первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Сбербанка Герман Греф.

              Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина.

              Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

              Первый конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека, более 80 участников получили кадровые назначения на высокие посты.

              Второй конкурс «Лидеры России» начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.


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