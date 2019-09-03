Количество судей в Приангарье увеличили по поручению Путина

Верховный суд России после обращения президента Владимира Путина увеличил число судей в Иркутской области, сообщил руководитель пресс-службы ВС Павел Одинцов.

Одинцов сообщил, что «поручение, данное накануне, было выполнено почти сразу», передает ТАСС.

Так, «произошло увеличение штатной численности районных судов Иркутской области на семь единиц судей и 14 единиц работников аппаратов судов».

«Вчера такое поручение поступило, сегодня такое решение уже состоялось», – добавил он.