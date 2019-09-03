Оппозиция пошла на штурм парламента Грузии

Взгляд
3 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 13:04  |  vz.ru
Разделы

Северный морской путь движется к президентской цели

Судоходство по Северному морскому пути набирает оборотыФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Россия уверенно идет к цели развития Северного морского пути как альтернативы Суэцкому каналу. Перевозки грузов по Севморпути продолжают набирать обороты, в этом году снова ожидается значительный рост. Пока он происходит в основном за счет СПГ. Помешать развитию этого проекта может ряд факторов, включая колебания цен на тот же газ. Но у России есть решения и на этот случай. Подробности...
Перейти а раздел…

Как сделать Башкирии «якшырак»

«Дожимать» – одно из любимых слов в нынешнем башкирском административном лексиконеФото: Олег Яровиков/пресс-служба и. о. главы Республики Башкортостан
После того, как и. о. главы Башкирии Радий Хабиров занял свой пост, неделя без увольнений чиновников в республике – редкость. Регион это потенциально богатый, но потерявший темп в развитии. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД своими глазами увидел, как Хабиров «дожимает» чиновничий аппарат и как находит компромисс между бизнесом и тем, что считается тут священным. Подробности...
Перейти а раздел…

Константинополь испытает русских православных искушением

Собор Александра Невского в Париже был построен стараниями царя Александра ВторогоФото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Более 60 русских православных приходов в Европе поставлены перед сложным выбором. Ранее они находились под юрисдикцией Константинополя, который решил ликвидировать «русский экзархат». Теперь верующим предстоит определиться – либо перейти всем под крыло РПЦ, но при этом остаться без всего церковного имущества. Либо ходить в привычные храмы, но на поклон к греческим священникам. Подробности...
Перейти а раздел…

Развал флота лишает Британию статуса мировой державы

Британские ВМС выглядят серьезной военной силой только на первый взглядФото: Ben Birchall/PA Photos/ТАСС
Британские адмиралы бьют тревогу – страна прямо на их глазах фактически потеряла важнейший символ ее могущества, королевский военно-морской флот. По крайней мере, именно к таким выводам они пришли по итогам позорного для Лондона захвата британского танкера в Ормузском проливе. Что происходит с британскими ВМС и почему они критически важны для самого существования королевства? Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Помогите бедным собрать детей в школу

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если у вас в городе или микрорайоне есть совсем неблагополучные семьи – не воротите нос, не говорите, что, дескать, сами виноваты: нечего было рожать, раз нищие. Просто помогите. Это вам же и выгодно. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Возврат смертной казни не сделает нашу жизнь безопаснее

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если возможно не лишать человека – хотя бы и очень дурного – жизни, лучше этого не делать. Негодование на тяжких злодеев справедливо – но, предавая их смерти, мы поставим под удар и людей невинных, и самих себя. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Поляки продолжают воевать с Россией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сочетание глупости, русофобии и шляхетской гордости привели к тому, что много сделавшая для начала Второй мировой Польша стала ее первой жертвой. Такова историческая правда, в которой Польша не заинтересована. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Ангеле Меркель грозит бесславная отставка

    Как пиарщики меняют общественное мнение

    Ученые расстроили ЛГБТ – «гей-гена» нет

      Перейти а раздел…

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
      Подробности...

      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
      Подробности...

      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?
          • Да

          • Нет

          Вы работаете по специальности, на которую учились?
          • Да

          • Нет

          • У меня нет специальности

          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Оппозиция пошла на штурм парламента Грузии
              Угрожавший детям правоохранителей блогер получил пять лет колонииНа Украине отменили депутатскую неприкосновенностьМосква посоветовала не ждать прорывов в переговорах с ЯпониейАмериканский бизнес захотел добывать газ на Ямале и Сахалине
              Роснефть призвала Транснефть извиниться перед ШредеромУкраина возглавила рейтинг стран въездного туризма в РоссиюВ Израиле раскритиковали Польшу за переписывание истории Второй мировойЕвропейским компаниям помешала секретность российских ГОСТов
              В Общественной палате призвали чиновников не приравнивать себя к госсимволамНа Украине признали блокаду Крыма дорогостоящей ошибкойСтало известно о состоянии РозенбаумаНазван самый распространенный размер груди россиянок

              Главная тема


              Развал флота лишает Британию статуса мировой державы

              «это все хихи-хаха?»


              Соловьев оценил приговор угрожавшему детям правоохранителей блогеру

              ответственность за войну


              В Совфеде назвали слова Джонсона о Второй мировой «циничным враньем»

              телеканал «Россия 1»


              Украинского политолога выгнали с российского телеканала

              Видео

              рост рождаемости


              Что мешает сделать нормой семью с тремя детьми

              модернизация АЭС


              Украина сжигает «ядерные мосты» с Россией

              пересмотр истории


              Россию лишили заслуг во Второй мировой войне

              на поклон к грекам


              Константинополь искушает русских православных во Франции

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Лекарство от левизны


              Дмитрий Дробницкий: Горькое обаяние американского социализма

              Притяжение тундрой


              Анна Долгарева: На русском Севере ищут себя

              Советская Кондопога


              Ирина Алкснис: Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

              на ваш взгляд


              Нужно ли вводить в России обязательную школьную форму единого образца?

              Оппозиция пошла на штурм парламента Грузии

                 3 сентября 2019, 11:58
              Фото: AP Photo/Шах Айвазов/ТАСС
              Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Несколько десятков сторонников оппозиции во вторник пытаются прорваться в здание парламента Грузии, чтобы опротестовать выдвижение на должность премьер-министра главы МВД Георгия Гахарии, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

              Оппозиционеры также устраивают «коридоры позора» для депутатов правящей «Грузинской мечты». Оппозиционные депутаты пытаются провести в парламент своих сторонников из числа радикалов, но полиция препятствует этому.

              Участники акции выкрикивают «Позор! Рабы!».

              Во вторник после летних каникул началось заседание парламента. Был исполнен гимн, после чего депутаты-оппозиционеры начали свистеть, выражая несогласие с кандидатурой Георгия Гахарии, которого они винят в жестоком подавлении акции протеста в июне.

              «Премьером назначают палача. Молодежь протестует и будет протестовать», – заявила депутат от оппозиционной «Европейской Грузии» Елена Хоштария.

              «Грузинская мечта» бросила вызов обществу. Это пощечина, над нами смеются. Но вызов принят. Политический конец «Грузинской мечты» наступит скоро. Нам назначают «правительство Гаврилова» (депутат Сергей Гаврилов возглавлял делегацию Госдумы России в июне в Тбилиси). Власти Грузии потакают интересам России», – сказал депутат от партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе.

              Вместе с тем, депутат от правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, заявил, что «выражает соболезнование» сторонникам экс-президента Михаила Саакашвили, которые «хотели устроить «революцию Гаврилова», но у них не получилось». «Вот они поэтому и истерят», – заявил он.

              «Мы понимаем откровенный протест молодежи по некоторым обстоятельствам, уважаем, но акции «Единого национального движения» не будут влиять на решения властей», – сказал депутат.

              «Стыд и позор – это спекулировать темой оккупации, призывать штурмовать парламент, манипулировать молодежью, применять силу по отношению к полиции, врать везде и обо всем, – сказал Мамука Мдинарадзе. – «Национальное движение» – вот главный позор Грузии».

              В понедельник премьер Грузии Мамука Бахтадзе, назначенный на эту должность в июне 2018 года, подал в отставку. После этого Гахария был выдвинут правящей партией «Грузинская мечта» на пост премьер-министра страны.

              44-летний Гахария был министром экономики Грузии. Он учился в МГУ на факультете политологии. Также он окончил Высшую бизнес-школу МГУ.

              Против политика уже несколько недель выступает оппозиция. Его обвиняют в жестком подавлении акций протеста в июне, когда после визита делегации Госдумы в Тбилиси радикалы штурмовали здание парламента.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............