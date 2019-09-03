Оппозиция пошла на штурм парламента Грузии

Несколько десятков сторонников оппозиции во вторник пытаются прорваться в здание парламента Грузии, чтобы опротестовать выдвижение на должность премьер-министра главы МВД Георгия Гахарии, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Оппозиционеры также устраивают «коридоры позора» для депутатов правящей «Грузинской мечты». Оппозиционные депутаты пытаются провести в парламент своих сторонников из числа радикалов, но полиция препятствует этому.

Участники акции выкрикивают «Позор! Рабы!».



Во вторник после летних каникул началось заседание парламента. Был исполнен гимн, после чего депутаты-оппозиционеры начали свистеть, выражая несогласие с кандидатурой Георгия Гахарии, которого они винят в жестоком подавлении акции протеста в июне.

«Премьером назначают палача. Молодежь протестует и будет протестовать», – заявила депутат от оппозиционной «Европейской Грузии» Елена Хоштария.



«Грузинская мечта» бросила вызов обществу. Это пощечина, над нами смеются. Но вызов принят. Политический конец «Грузинской мечты» наступит скоро. Нам назначают «правительство Гаврилова» (депутат Сергей Гаврилов возглавлял делегацию Госдумы России в июне в Тбилиси). Власти Грузии потакают интересам России», – сказал депутат от партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе.

Вместе с тем, депутат от правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, заявил, что «выражает соболезнование» сторонникам экс-президента Михаила Саакашвили, которые «хотели устроить «революцию Гаврилова», но у них не получилось». «Вот они поэтому и истерят», – заявил он.



«Мы понимаем откровенный протест молодежи по некоторым обстоятельствам, уважаем, но акции «Единого национального движения» не будут влиять на решения властей», – сказал депутат.



«Стыд и позор – это спекулировать темой оккупации, призывать штурмовать парламент, манипулировать молодежью, применять силу по отношению к полиции, врать везде и обо всем, – сказал Мамука Мдинарадзе. – «Национальное движение» – вот главный позор Грузии».

В понедельник премьер Грузии Мамука Бахтадзе, назначенный на эту должность в июне 2018 года, подал в отставку. После этого Гахария был выдвинут правящей партией «Грузинская мечта» на пост премьер-министра страны.

44-летний Гахария был министром экономики Грузии. Он учился в МГУ на факультете политологии. Также он окончил Высшую бизнес-школу МГУ.

Против политика уже несколько недель выступает оппозиция. Его обвиняют в жестком подавлении акций протеста в июне, когда после визита делегации Госдумы в Тбилиси радикалы штурмовали здание парламента.

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