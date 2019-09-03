Лукашенко предложил создать единый антитеррористический фронт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости создать единый антитеррористический фронт силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других международных организаций.

«Убежден, что создание сплоченного антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и иных международных организаций - единственно верный способ мощно и эффективного противостоять данной угрозе (терроризму – прим. ВЗГЛЯД)», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

Это заявление белорусский лидер сделал во вторник в Минске на Международной антитеррористической конференции высокого уровня.

«Мы продолжаем поддерживать все инициативы в рамках ООН - укрепляем партнерские связи в сфере антитеррора, участвуем в обмене специализированной информацией и передовым опытом, в формировании сети координаторов по борьбе с терроризмом», – заявил Лукашенко.

Он добавил также, что «масштаб террористической активности сегодня требует выйти за рамки одной организации» и отметил, что «идея объединить ОБСЕ и АСЕАН под эгидой контртеррористической конференции в Минске также актуальна и своевременна».

Напомним, в августе 2018 года Лукашенко заявил, что его страна готова помочь в восстановлении Сирии.

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