В Астрахани стартовал финал конкурса «Губернаторский резерв»

В Астраханской области стартовал заключительный этап открытого кадрового конкурса «Губернаторский резерв», сообщила пресс-служба областной администрации.

В финал «Губернаторского резерва» вышли 193 человека, они успешно справились с заданиями первых двух этапов, передает Regnum.

Первым заданием финала стала проверка на стрессоустойчивость, в ходе которой участники должны показать свою выдержку.

Конкурс стартовал 27 июня. Финал проходит со 2 по 5 сентября. Победители конкурса войдут в кадровый резерв региона: это позволит им претендовать на руководящие должности в системе государственного и муниципального управления области.

Кадровый конкурс «Губернаторский резерв» проводится по инициативе врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».