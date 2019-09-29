Дана Борисова поделилась с Бочкаревой опытом борьбы с наркозависимостью

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала сообщения о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.

Борисова заявила телеканалу «РЕН ТВ», что не понимает, почему актриса отрицает свою причастность к инциденту. Она выразила уверенность, что на видео с сотрудниками ДПС запечатлена именно Бочкарева.

«Она даже фамилию, имя и отчество называет. Я в это вполне верю, так как я сама была в такой же ситуации», – отметила Борисова.

Она рассказала, что дважды ее останавливали «по алкоголю» и забирали права. При этом телеведущая призналась, что отрицала все до последнего. «Я точно так же говорила, что я капельки успокоительные принимала», – вспоминает она.

По ее словам, многие считают, что запрещенные вещества употребляют только звезды шоу-бизнеса, однако это не так.

Борисова отметила, что ей нравится делиться опытом собственной борьбы с наркозависимостью.

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании Бочкаревой с кокаином в белье. Сама актриса назвала эту информацию ложью и враньем, заявив, что кто-то хочет «подмочить ее репутацию». Она потребовала, чтобы виновные в желании «раздуть скандал» были наказаны.

Между тем задержание актрисы с пакетиком кокаина в Москве подтвердил источник в правоохранительных органах. Также было опубликовано видео инцидента.

Сообщалось также, что Бочкарева после задержания с наркотиками отказалась пройти медосвидетельствование. Кроме того, звезда сериала «Счастливы вместе» оказалась злостной нарушительницей правил дорожного движения.