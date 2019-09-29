Зеленский возмутил евреев отказом приехать в Бабий Яр в годовщину трагедии

Еврейская община резко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского, который не приехал в Бабий Яр в воскресенье, 29 сентября, в годовщину трагедии.

Видео с обращением представителей еврейской общины опубликовано в Facebook.

«У нас президент – еврей, который в первый раз не приехал в Бабий Яр 29 сентября. Первый раз! Первый раз в истории, когда президент независимой Украины не пришел в Бабий Яр 29 сентября, потому что он еврей – ему не надо. Понимаете? Первый раз!» – сказал один из участников памятных мероприятий.

Выступающий подчеркнул, что ежегодно президент или премьер-министр Украины участвовали в мероприятиях 29 сентября, и люди знали, «что есть такой Бабий Яр, что надо уважать память, то, что было».

«А сегодня президент, слава Богу, прислал корзину цветов», – сказал он, предположив, что следующий президент Украины «уже, наверно, полностью забудет, что был Бабий Яр».

Утром воскресенья на сайте президента Украины появилось заявление Владимира Зеленского по случаю 78-й годовщины массовых расстрелов в Бабьем Яру. Зеленский выразил уверенность, что «украинский народ всегда будет единым в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве». «Вечная память погибшим в Бабьем Яру и всем жертвам Второй мировой войны», – говорится в обращении главы украинского государства.

Добавим, что после вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский посещал Бабий Яр во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Бабий Яр в Киеве получил всемирную известность как место массового расстрела местного населения в 1941 году, главным образом, евреев, а также цыган, военнопленных и других. В Бабьем Яре находятся несколько тематических памятников.

Данные о числе погибших в Бабьем Яру разнятся. Так, украинские исследователи считают, что только евреев здесь было казнено около 150 тысяч, а всего – до 200 тысяч человек. На Нюрнбергском процессе в 1946 году, согласно выводам специальной государственной комиссии по расследованию нацистских преступлений в период оккупации Киева, приводились данные о 100 тысячах погибших.

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