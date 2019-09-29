Джонсон собрался отправить британский спецназ в Сирию

Премьер Великобритании Борис Джонсон рассматривает планы отправки британского спецназа (SAS) в Сирию, чтобы вернуть оттуда британских детей боевиков «Исламского государства*» (запрещено в России), сообщают СМИ.

Источники утверждают, что премьер Британии планирует схему возвращения детей в рамках совершенно секретного плана Совета национальной безопасности (СНБ) правительства, пишет Mirror.

Однако внутри СНБ есть разногласия на этот счет, что может помешать Джонсону осуществить его план, утверждает издание. Основные опасения связаны с возможными проблемами безопасности и правовыми вопросами.

Так, некоторые из членов СНБ считают, что детей боевиков ИГ* вообще опасно привозить обратно в Великобритании, так как они могут в будущем совершать теракты.

Окончательное решение об отправке спецназа в Сирию ожидается в следующем месяце.

Речь идет об около 30 детях, рожденных от британских подданых, которые присоединились к ИГ. Они живут в лагерях на севере Сирии и имеют претензии на гражданство Великобритании. Возвращать собираются только детей в возрасте до 16 лет.

Отметим, что Россия также ведет работу по возвращению детей из Сирии, однако добивается этого дипломатическим путем.