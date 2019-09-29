США опровергли намерение выгнать Китай со своих бирж

Сообщения о том, что США запланировали делистинг китайских компаний, не соответствуют действительности, заявил американский минфин.

В заявлении министерства говорится, что Белый дом сейчас «не рассматривает планов блокирования допуска ценных бумаг китайских компаний на фондовые биржи США», передает ТАСС.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на источники утверждало, что Вашингтон изучает возможность делистинга (исключения акций).