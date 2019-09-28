Возросло число пострадавших при пожаре на судне в Южной Корее

Число пострадавших в результате взрыва и пожара на нефтяном танкере в южнокорейском порту Ульсан увеличилось до 18.

Среди пострадавших 12 моряков, девять из них – граждане Южной Кореи, а еще трое – иностранцы. Также пострадали шесть спасателей, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Отмечается, что все они получили ожоги или отравление дымом. Состояние одного гражданина Республики Корея оценивается как тяжелое.

Тушение огня продолжается.

Напомним, утром 28 сентября на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, прогремел взрыв, после чего начался пожар. Выяснилось, что среди экипажа были россияне и филиппинцы.

Позже генконсульство России в Пусане сообщило, что на судне были десять россиян, никто из них не пострадал.