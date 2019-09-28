Директор «Ленкома» сказал, какой спектакль покажут в день смерти Захарова

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, какой спектакль покажут в день смерти режиссера и руководителя театра Марка Захарова.

Варшавер сообщил, что 28 сентября, согласно афише, в «Ленкоме» состоится спектакль «Королевские игры» в постановке Марка Захарова.

«Жизнь продолжается», – отметил директор театра, передает РИА «Новости».

Ранее народная артистка России Елена Шанина заявила, что с кончиной Марка Захарова театр «Ленком» закончился.

Напомним, художественный руководитель московского театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86-м году жизни. Причиной смерти народного артиста СССР стало «повторное воспаление легких».

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал о последней просьбе Захарова.

На новость о кончине великого мастера отреагировали его коллеги, журналисты, блогеры и общественные деятели.

Кроме того, соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова выразил Владимир Путин.