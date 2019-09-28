Актриса заявила, что театр «Ленком» закончился

С кончиной режиссера Марка Захарова театр «Ленком» закончился, заявила народная артистка России Елена Шанина.

«Трудно что-то говорить. Конечно, мы все думали, что Марк Анатольевич будет еще работать, но даже дело не в работе, а хотелось, чтобы он жил и был с нами рядом», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Большой талантливый человек, он создал уникальный театр и этот театр сегодня закончился», – сказала Шанина.

Напомним, художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86-м году жизни.

Захаров был госпитализирован 20 августа в Москве с двусторонним воспалением легких, 9 сентября его выписали из больницы. Причиной смерти народного артиста СССР стало «повторное воспаление легких».

Директор Ленкома Марк Варшавер рассказал о последней просьбе Захарова.

Коллеги Захарова, а также журналисты, блогеры и общественные деятели отреагировали на новость о кончине великого мастера.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью режиссера.