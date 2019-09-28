Белух из «китовой тюрьмы» начали грузить на судно для доставки к месту выпуска

Специалисты начали погрузку белух из «китовой тюрьмы» в Приморье на научно-исследовательское судно, на котором они будут доставлены к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

Таргулян сообщил, что «началась погрузка белух на судно «Владимир Сафонов», принадлежащее ВНИРО», передает РИА «Новости».

«В 10.40 (03.40 мск) понтон с белухами отцепили от основного «тела» китовой тюрьмы и с помощью моторной лодки отбуксировали на расстояние около 600 метров судну. В 11.00 понтон пришвартовали к судну. Сейчас идет перегрузка – под белух подводят носилки и перегружают в ванны на палубе судна», – рассказал он.

Ученые сообщили, что перевезут 14 белух. Операция проходит в закрытом режиме, на борту судна независимых наблюдателей нет.

Животных планируется доставить в Сахалинский залив к побережью Хабаровского края в район, где ранее проводился выпуск белух и косаток.

Дорога от бухты до места выпуска займет около трех суток.

Напомним, в конце августа в Охотское море выпустили последнюю группу содержавшихся в приморской бухте Средней косаток.

27 июня в естественную среду были выпущены две косатки и шесть белух из «китовой тюрьмы»,

16 июля на волю выпустили вторую партию косаток, а 6 августа – третью партию косаток.

Напомним, осенью 2018 года появилась информация о подготовке незаконной продажи косаток в Китай. Было возбуждено уголовное дело о незаконном вылове животных и жестоком обращении с ними.

В марте Кремль решил взять проблему косаток в Приморье под свой контроль. В апреле к российским ученым присоединилась группа исследователей во главе с океанографом Кусто, чтобы решить проблему спасения косаток и белух.

Было принято решение выпустить животных в естественную среду. В начале июня суд назначил наказания компаниям, отловившим косаток и белух.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.