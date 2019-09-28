Белый дом решил ограничить доступ к стенограмме беседы Трампа с Лавровым

Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и занимавшим тогда пост посла в Вашингтоне Сергеем Кисляком, которая прошла в мае 2017 года, сообщают американские СМИ.

Газета The Washington Post со ссылкой на трех бывших представителей американской администрации пишет, что в разговоре, состоявшемся в Белом доме, Трамп якобы заявил, что не беспокоится по поводу приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс, так как США сами вмешиваются в выборы в других государств, передает ТАСС.

Слова президента вызвали обеспокоенность у сотрудников Белого дома, которые решили ограничить доступ к тексту стенограммы беседы очень узким кругом лиц, обладающих высоким уровнем доступа к государственной тайне.

Так они якобы намеревались не допустить, чтобы слова президента США попали в СМИ.

Согласно информации источников, Трамп в разговоре с Лавровым подчеркнул, что обвинения России во вмешательстве в выборы в США мешают нормальным отношениям двух стран.

«У меня бы могли быть великолепные отношения с вами, если бы не наша пресса, как вы знаете», – заявил американский лидер.

По словам другого источника, Трамп в частных беседах регулярно выступал в защиту России.

«Он считал, что вся эта история с вмешательством была смехотворна. Он никогда не покупался на это», – добавил он.

Напомним, Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее эта беседа стала причиной инициирования процедуры импичмента американского лидера в конгрессе.

Зеленский признавался, что не ожидал обнародования его разговора с Трампом. Затем СМИ сообщили, что Белый дом якобы пытается скрыть детали этого разговора.

В Кремле оценили практику публикаций стенограмм разговоров президентов. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность обнародования стенограмм переговоров Трампа и российского лидера Владимира Путина, заявил, что «вынесение в публичное пространство разговоров лидеров двух стран нарушает дипломатические приличия».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о компромате в стенограмме переговоров Зеленского с Трампом.

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