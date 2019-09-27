Усыновившая ребенка гей-пара бежала из России в США через Украину

Гей-пара россиян, усыновившая и воспитывавшая ребенка, переехала в США, где попросила убежище, рассказали в группе «Стимул».

В группе «Стимул» утверждают, что причиной такого решения якобы стал «непрекращающийся интерес правоохранительных органов России к жизни семьи», передает РИА «Новости».

Сообщается также, что пара перебралась за океан через Украину и не собираются возвращаться в Россию, а усыновленные дети уже пошли учиться в американскую школу и «адаптируются к новым условиям жизни».

Ранее сообщалось, что с 2010 года двух приемных мальчиков воспитывает приемный отец, который состоит в отношениях с другим мужчиной. СК посчитал, что такие родители «пропагандируют нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию».

В квартире у мужчин, усыновивших детей, проходили обыски.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что кроется за скандалом с усыновлением детей однополой парой.