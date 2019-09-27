Шукшина раскритиковала артистов за участие в митингах за деньги

Киноактриса Мария Шукшина выступила с критикой в адрес коллег, которые участвуют в митингах за гонорар.

«Я знаю о том, что некоторые артисты участвуют в митингах не просто так, от чистого сердца, а за гонорар. Ну, хорошо, допустим, но все же странно. Вроде за идеалы готов биться безвозмездно, т.е. даром. Я вообще за честность и против лицемерия, будь то реальная жизнь, виртуальная, телевидение, но как много стало вокруг нас лжи, грязи, передергиваний, клеветы, перекосов в угоду золотому тельцу», – написала она в своем Facebook.

Она призвала быть «честными с собой и людьми», которые им верят.

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы согласовала митинг в поддержку фигурантов «московского дела» 29 сентября на проспекте Академика Сахарова. Предположительно, прийти на митинг могут актеры, активно поддерживавшие фигуранта «московского дела» Павла Устинова.

Между тем, на прошлой неделе Московский городской суд уже освободил Устинова до апелляции на приговор, он вышел из СИЗО.

Напомним, до этого суд приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение к бойцу ОМОНа насилия, опасного для здоровья. Устинов не признал вину, заявив, что на несанкционированной акции 3 августа оказался случайно.

Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс.

Газета ВЗГЛЯД писала, что общество и власть победили несправедливость в деле Устинова.