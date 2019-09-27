Чибис вступил в должность губернатора Мурманской области

Андрей Чибис официально вступил в должность губернатора Мурманской области. С марта он исполнял обязанности главы региона, а 8 сентября победил на выборах.

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Мурманской области соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав и законы Мурманской области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить населению Мурманской области», – передает ТАСС слова присяги, произнесенной Чибисом.

На инаугурации присутствуют полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, представители правительства региона, областной думы, Северного флота, лидеры общественных организаций. Инаугурация проходит в Мурманской областной филармонии.

«Хочется искренне поздравить Андрея Владимировича со вступлением в должность. Думаю, все присутствующие присоединятся к пожеланию сил, креативности», – сказал на церемонии Гуцан, отметив, что для решения поставленных перед регионом задач Чибису необходимо консолидировать усилия властей, населения и бизнеса.

По итогам выборов главы региона Чибис победил, набрав 60,07% голосов. Явка на выборах превысила 35% против чуть более 30% на аналогичных выборах в 2014 году.

Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары. Окончил Чебоксарский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция», кандидат юридических наук. Работал на руководящих позициях Министерства регионального развития России (упразднено в 2014 году), Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С декабря 2013 года по март 2019 года – замглавы Минстроя.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона. Врио губернатора был назначен замглавы Минстроя Чибис.