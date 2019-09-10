Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области

Врио губернатора Андрей Чибис набрал большинство голосов на выборах губернатора Мурманской области, сообщили в областной избирательной комиссии.

После обработки 100% протоколов Чибис побеждает с 60,07% голосов избирателей, передает РИА «Новости».

«В ближайшее время будут подведены окончательные итоги, предварительно побеждает Андрей Чибис с 60,07% голосов, обработано 100% протоколов», – сообщили в избиркоме.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

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