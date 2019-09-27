Россия увидела риски для мирного договора с Японией в ПРО США

Действия США по созданию ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе создают риски для национальной безопасности России, а также препятствия для поиска взаимоприемлемого решения проблемы мирного договора с Японией, заявил замглавы МИД Игорь Моргулов.

Моргулов указал, что Москва не оставила без внимания «заявления главы Пентагона Марка Эспера о возможности размещения ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на запуски крылатых ракет Tomahawk с пусковых установок Mk-41, которыми оснащены размещаемые в Японии противоракетные комплексы Aegis Ashore», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в данном контексте Россия четко разъясняет японской стороне, что «действия Вашингтона по созданию глобальной ПРО с использованием ее территории создают риски для нашей национальной безопасности и, конечно же, новые препятствия для поиска взаимоприемлемого решения проблемы мирного договора».

При этом российская сторона не считает, что перестановки в правительстве Японии могут повлиять на ход переговоров по мирному договору.

Моргулов добавил, что знакомство главы МИД России Сергея Лаврова со своим новым японским коллегой Тосимицу Мотэги уже состоялось – «на полях» сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Несмотря на принципиальные расхождения сторон, Москва готова продолжить переговоры с Японией по мирному договору.

Так, «руководителями двух стран по итогам встреч в этом году – в Осаке в июне и во Владивостоке в сентябре – даны указания о продолжении предметного диалога».

Напомним, в 2017 году Япония приняла решение о размещении на своей территории двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore.

Они должны быть развернуты в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года.

Это решение вызвало негативную реакцию Москвы. Японская сторона настаивает, что размещение Aegis Ashore не представляет угрозу для России.

Ранее в Кремле назвали виновных в неудаче переговоров по мирному соглашению с Японией.

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