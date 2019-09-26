РПЦ оценила идею решения проблемы внебрачных связей легализацией многоженства

В современном обществе важнее заниматься темой не легализации многоженства, а укреплением союза одного мужчины и одной женщины для решения проблемы внебрачных связей, заявил зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он выразил мнение, что положение и любовницы, и «какой-то там по счету жены» унижает женское достоинство, как унижают достоинство мужчины и «внебрачные связи», передает «Интерфакс».

По мнению Кипшидзе, и мусульмане, и православные, и иудеи видят «корень кризисных явлений в семейной жизни» во внебрачных связях, поэтому нужно вместе укреплять позиции «прочного союза одного мужчины и одной женщины».

При этом проблему бесправия внебрачных детей он призвал решить с помощью укрепления правовой ответственности их биологических отцов.

Ранее председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что официальное многоженство лучше, чем многочисленные связи на стороне. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что легализация многоженства по всей России позволит решить социальные проблемы, связанные с численным преимуществом женщин относительно мужчин.

На ваш взгляд Глава Совета муфтиев России выступил за многоженство. Нужно ли разрешить в России полигамные браки? Нужен только моногамный брак

Нужен институт многоженства

Нужен институт многомужества

Нужны обе формы полигамных браков

Институт брака устарел



Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что де-факто многоженство существует не только в исламских республиках, но и там, «где живут в основном русские».