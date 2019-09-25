Муфтий Москвы поддержал легализацию многоженства в России

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что легализация многоженства по всей России позволит решить социальные проблемы, связанные с численным преимуществом женщин относительно мужчин.

«Я считаю, что обязательно нужно узаконить многоженство. Эта практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии, в том числе и Ислам, это допускают», – заявил Аляутдинов, передает РИА «Новости».

Муфтий, сославшись на данные Росстата, напомнил, что число женщин в России превышает количество мужчин на 10 млн. Он также отметил, что в России нередко «женщины остаются вдовами или разведены». Кроме того, он привел в пример регионы, где есть многоженство (Татарстан, Чечня, Дагестан).

«Легализация многоженства стала бы гарантом соблюдения прав женщин. В социальном плане такие женщины на сегодняшний день совершенно не защищены. Несмотря на то, что законы шариата являются основой жизни мусульман, гражданско-правовые отношения в нашей стране регулируются на основе российского законодательства. Поэтому важно создать механизм защиты на законодательном уровне, чтобы женщины могли быть вторыми полноценными супругами, это поможет разрешить многие социальные проблемы. Вдобавок было бы намного меньше той греховности и блуда, которые сейчас так стремительно распространяются», – пояснил Аляутдинов.

Муфтий подчеркнул, что этот вопрос должен рассматриваться только компетентными органами, с привлечением знатоков исламского законодательства.

«Многоженство – это сложная система, где важно учесть не только права, но и обязанности каждого из супругов. Большая ответственность в данном случае возлагается на мужчину: это и финансовое обеспечение, равное распределение свободного времени между семьями, воспитание детей и т. д. Поэтому каждый случай должен рассматриваться отдельно, важно принять во внимание разные обстоятельства жизни, а также указать все условия заключения брака», – заключил он.

Ранее председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что официальное многоженство лучше, чем многочисленные связи на стороне.