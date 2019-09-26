В Чечне отреагировали на слухи о серьезном заболевании Кадырова

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов опроверг сведения о том, что глава республики Рамзан Кадыров якобы тяжело болен.

Он опроверг информацию, но признал, что Кадыров испытывает недомогание – у него «сезонное заболевание ОРЗ», сообщает Telegram-канал ЧГТРК «Грозный».

«Это совершенно нормальное явление для любого здорового организма ввиду сезонных климатических изменений. На данный момент здоровью руководителя региона ничего не угрожает. В ближайшее время он приступит к исполнению своих должностных полномочий», – заявил министр.

Ранее в Сети появилась информация, что глава Чечни якобы тяжело болен и его готовят к отправке в Москву.