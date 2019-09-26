Беглов рассказал о подготовке Петербурга к зиме

Санкт-Петербург активно готовится к зимнему периоду, заканчивается реконструкция 11 котельных, заявил губернатор города Александр Беглов во время планового визита во Фрунзенский район.

«Одна из сегодняшних самых главных тем, – конечно, подготовка к зиме. В этом году мы заканчиваем реконструкцию 11 котельных – самых проблемных, которые были в городе», – передают слова Беглова «Невские новости».

На следующий год в бюджете заложено еще 11 котельных, сообщил он.

«Шаг за шагом мы переводим практически все котельные на энергосберегающиий ресурс, чтобы меньше платить, и чтобы держать тарифы», – резюмировал Беглов.

Также в четверг Беглов открыл парк Героев-Пожарных во Фрунзенском районе. Новое общественное пространство организовали рядом с большим жилым комплексом в Купчино, сообщает Topspb.tv.

Парк открылся на месте почти заброшенного карьера. Строить парк начали в 2018 году, обустроены восемь детских и шесть спортивных площадок. Были проложены велодорожки, установлены около 360 опор освещения и более 300 скамеек.

Первоначально открыть новое общественное пространство планировали в декабре, но Александр Беглов попросил подрядчика ускорить работы, чтобы все было готово к октябрю. В итоге открытие провели в четверг.

Перед официальной церемонией губернатор осмотрел парк, пообщался с местными жителями.

«По вашим предложениям сделали замечательный парк. Здесь бесплатный Wi-Fi, спортивные площадки, велодорожка, здесь хорошее освещение. Когда мы проектировали и строили этот новый парк, мы прислушались к мнению жителей», – сказал Беглов.

Так, по просьбам горожан здесь организованы места для гнездования птиц. Александр Беглов, обращаясь к молодежи, попросил беречь обитающих здесь пернатых. Просьбы поддержал и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

«Присоединяюсь к теплым словам нашего губернатора и хочу тоже пожелать, чтобы берегли птиц, которые здесь живут, ухаживали за ними, особенно в зимнее время. И чтобы сохранили ту красоту, которая здесь сегодня есть», – сказал Макаров.

Парк Героев-Пожарных – тематический. Решение о его создании было принято еще при Анатолии Собчаке в память о спасателях, погибших при тушении пожара в 1991 году в гостинице «Ленинград». Позже его стали рассматривать как место памяти всем погибшим огнеборцам.

В 2020 году в парке будет открыт памятник пожарным, сейчас идет работа над его эскизом. Представители МЧС рассказали, что будут здесь проводить посвящение кадетов, принимать присягу курсантов.