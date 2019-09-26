Пьяный пассажир такси в Москве покусал водителя и сломал ему ногу

В Москве уроженец Воронежа в состоянии алкогольного опьянения покусал и избил таксиста, подозреваемого задержали и передали в полицию, сообщили в пресс-службе центрального округа Росгвардии.

«Ранним утром в ходе патрулирования Щербаковской улицы росгвардейцы увидели двух дерущихся мужчин. Стражи правопорядка разняли молодых людей», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

По данным Росгвардии, драка произошла из-за того, что пьяный мужчина сел в такси и принялся оскорблять водителя.

«Между мужчинами завязалась словесная перепалка. Таксист отказался везти буйного пассажира и попросил выйти из машины. Однако мужчина напал на водителя с кулаками, избил и укусил его за палец», – пояснили в ведомстве.

У пострадавшего также диагностировали перелом ноги и многочисленные гематомы, его госпитализировали в одну из городских больниц.

Пассажира передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В мае сообщалось, что в Подмосковье женщина покусала и избила двух полицейских.