СК и прокуратура призвали выпустить из СИЗО фигуранта дела о беспорядках в Москве

Следователь в Басманном суде Москвы попросил отпустить из СИЗО под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло.

«Прошу меру пресечения Миняйло изменить на домашний арест с продлением меры на три месяца с наложенными на него ограничениями», – приводит его слова ТАСС.

В свою очередь прокурор также заявила, что в отношении Миняйло можно избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Алексей Миняйло является фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве в ходе несанкционированной акции 27 июля.

Накануне Басманный суд Москвы продлил меры пресечения двум другим участникам несанкционированной акции 27 июля: Егор Жуков останется под домашним арестом, а Самарридин Раджабов – в СИЗО.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.