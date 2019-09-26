Москва отреагировала на внесение представителя России в ЕСПЧ в базу «Миротворца»

Во внесении в базу данных украинского сайта «Миротворец» представителя России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперин усматривается попытка повлиять на рассмотрение страсбургским судом жалобы Украины против России по Крыму, заявил МИД России.

В департаменте информации и печати МИД России заявили РИА «Новости», что уполномоченный России при Европейском суде по правам человека – заместитель министра юстиции Михаил Львович Гальперин был внесен в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец». Кроме него, база сайта пополнилась именем британского адвоката Майкла Свэйнстона.

Оба они принимают участие в судебных слушаниях в Страсбурге по украинской жалобе против России о якобы имевших место нарушениях прав человека в Крыму.

«Видим в таких действиях попытку авторов и кураторов «Миротворца» путем угроз и запугиваний повлиять на ход данного судебного разбирательства», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Там категорически осудили «незаконную деятельность этого праворадикального информационного ресурса» и призвали киевские власти «незамедлительно ее пресечь».

Москва призвала профильные международные организации и правозащитные структуры дать наконец соответствующую оценку деятельности «Миротворца» и повлиять на Киев с целью прекращения работы этого портала.

Напомним, за последние пять лет Украина обратилась уже с пятью исками в ЕСПЧ против России. Два иска содержат обвинения в якобы нарушениях прав человека в Крыму и Донбассе, еще в одном говорится о «похищении детей-сирот и детей-инвалидов».

Между тем Украина сама заняла первое место по количеству жалоб, поступивших на нее в Европейский суд по правам человека в 2016 году.

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