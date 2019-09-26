Усыновившая двух детей гей-пара из Москвы запросила убежища в США

Однополая семья из Москвы, усыновившая детей, после возбуждения уголовного дела запросила убежище в США, сообщил адвокат Максим Оленичев.

«Заявка от Андрея Ваганова и Евгения Ерофеева на получение политического убежища была подана американским властям. В настоящее время она принята к рассмотрению, но пока никакого результата нет, идет процесс», – сказал Оленичев, передает ТАСС.

Он пояснил, что, так как заявка подана на политическое убежище, то мужчины и усыновленные дети находятся под защитой США.

«Семья проживает в Америке, дети пошли в школу и пытаются адаптироваться к новым условиям, чтобы начать жить нормальной жизнью, поскольку в Москве им будет довольно непросто после того, что произошло», – сказал защитник.

В России, по его мнению, есть большой риск, что детей у однополой пары отберут.

«По крайней мере, будет поставлен вопрос об этом. Скорее всего, для обеспечения безопасности детей ребята приняли решение после летнего отдыха уехать, чтобы начать новую жизнь», – заключил Оленичев.

Ранее сообщалось, что с 2010 года двух приемных мальчиков воспитывает приемный отец, который состоит в отношениях с другим мужчиной. СК посчитал, что такие родители «пропагандируют нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию».

В квартире у мужчин, усыновивших детей, проходили обыски.

В СПЧ заявили, что воспитание детей однополыми родителями не должно являться поводом для возбуждения уголовного дела.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что кроется за скандалом с усыновлением детей однополой парой.