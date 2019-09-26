В Тбилиси оценили слова Лаврова о восстановлении авиасообщения с Грузией

«Мы приветствуем усилия министра Лаврова, чье отношение к Грузии всегда доброжелательно. С другой стороны, не знаю, на какие данные он опирается, говоря о переменах в отношении Грузии к России», – сказал газете ВЗГЛЯД грузинский политолог Гулбаат Рцхиладзе. Так он прокомментировал слова главы МИД России, предложившего восстановить авиасообщение Грузии с Россией.

«Когда министр иностранных дел дает интервью, которое официально публикуется, то это уже не частное мнение Сергея Лаврова. Москва, конечно, тоже ищет разрядку, но не туда идет, не с теми пытается наладить отношения, не с теми разговаривает», – заявил грузинский политолог, руководитель института «Евразия» Гулбаат Рцхиладзе.

Глава МИД России в развернутом интервью газете «Коммерсант» в том числе прокомментировал отношения Москвы и Тбилиси, в частности, прекращение авиасообщения между двумя странами. Напомним, что в июне Россия ввела ограничения на авиасообщение с Грузией из-за антироссийских акций в Тбилиси, что болезненно отразилось на экономике Грузии. При этом грузинская сторона требует «изменения позиции России» для возобновления диалога с Москвой. «Я бы эти полеты, наверное, вернул, – отметил Лавров. – И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия».

«Кто проводил опросы и исследования об изменении настроения грузинского обещства? Я не знаю, как считает большинство», – заявил Рцхиладзе. Хотя, признал собеседник, «чувствуются определенные изменения настроения общества».

«Авиасообщение пострадало непонятно почему, – полагает Рцхиладзе. – Кому-то самолеты не нравятся или почему? Убытки понесли в том числе и российские авиакомпании, и грузинский туристический сектор. Непонятно, что к чему это может в итоге привести». По мнению собеседника, «Грузия очень нестабильна сейчас – это следствие отсутствия в том числе четкой политической позиции со стороны России». «Россия могла сильнее влиять на расклад ситуации внутри Грузии, но она этого не хочет делать, – полагает грузинский политолог. – Москва делает непонятные заявления: то эмбарго, то риторика, которая была в июне, то блокирование, то чуть ли не объявление войны – непонятно что это».

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