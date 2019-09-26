Израильский эксперт оценил шансы Нетаньяху сохранить пост премьера

«Более вероятно, что Биньямину Нетаньяху не удастся сформировать правительство. Основная проблема, как ни парадоксально, в том, что он создал блок со своими «естественными партнерами», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший советник Нетаньяху Бенни Брискин. В среду израильский президент Реувен Ривлин поручил Нетаньяху сформировать новый кабинет за 28 дней.

«Большинство специалистов склоняются к тому, что за указанные 28 дней Нетаньяху не удастся сформировать новое правительство», – полагает израильский эксперт, бывший советник премьер-министра Бенни Брискин. Ранее стало известно, что президент Израиля Реувен Ривлин передал Биньямину Нетаньяху поручение сформировать новый кабинет. Это поручение – скорее, юридическая формальность; в Израиле президент обладает ограниченными полномочиями, правительство формируется по итогам выборов в кнессет – парламент страны.

Поручение Ривлина стало очередным эпизодом политического кризиса в Израиле. Напомним, на прошлой неделе в стране прошли внеочередные выборы в кнессет – вторые за этот год. ЦИК Израиля сообщил, что оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые») лидирует с минимальным отрывом: оппозиция получила 32 депутатских места, при том что у партии Нетаньяху «Ликуд» – 31 мандат. Лидер «Кахоль-Лаван» Бени Ганц пообещал сформировать и возглавить «правительство единства» по итогам выборов. Но единства достичь не удалось – Нетаньяху и Ганц заявили, что переговоры о формировании правительства прервались, так как обе стороны возлагали вину друг на друга.

«Логично было бы, если бы после выборов коалицию создали правоцентристская партия Нетаньяху «Ликуд», левоцентристская партия «Кахоль-Лаван» и партия (бывшего главы МИД страны) Авигдора Либермана «Наш дом Израиль». Это объединение было бы достаточно устойчивым», – поясняет Бенни Брискин.

Но проблема Нетаньяху в том, что он уже связал себя обязательствами с другими политическими силами – с которыми ни Либерман, ни Ганц в коалицию вступать не будут. «Естественными партнерами» Нетаньяху считаются ортодоксальные религиозные партии и партия правого фланга, которая так и называется – «Ямина» («Направо»)», – объяснил Брискин.

Нетаньяху себя заранее связал обязательствами с право-ортодоксальным блоком, подчеркнул эксперт, «этот же блок стал, можно сказать, неподъемной гирей, с которой Нетаньяху будет очень трудно создавать правительство». «Для этого ему придется перетащить кого-то из левоцентристского лагеря или из партии Либермана на свою сторону, чтобы получить заветный 61 мандат, нужный для формирования правительственной коалиции, – подчеркнул Брискин. – Нужно будет совершить практически невозможное».

Серьезнейшая проблема Нетаньяху заключается в том, что партия «Кахоль-Лаван», которая набрала больше, чем партия Нетаньяху «Ликуд», «отказывается принимать серьезное участие в правительстве, в котором премьером будет Нетаньяху». «Дело в том, что против Нетаньяху открыто несколько уголовных коррупционных дел. Нетаньяху говорит, что эти дела развалятся во время предварительных слушаний. Но в «Кахоль-Лаван» считают, что дела будут переданы в дальнейшее судопроизводство – и к этому склоняются многие эксперты», – пояснил Брискин.

Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что неразбериха в израильской политике грозит привести страну к третьим парламентским выборам за год. Израильский политолог, бывший дипломат Алекс Векслер в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что время Нетаньяху прошло, ему пора уходить.