Доллар вырос до 64,32 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в четверг, 26 сентября, увеличился на 17,5 копейки и составил 64,32 рубля.

Евро прибавил 24,5 копейки и достиг отметки 70,47 рубля, передает ТАСС.

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