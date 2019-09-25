Губернатор Астраханской области предложил чипировать осетров

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выступил с предложением сделать чипирование осетров обязательным для производителей черной икры. Также он предложил указывать на упаковке источник происхождения продукта для борьбы с подделками астраханской икры.

По словам губернатора, чипирование одной особи обойдется от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, поэтому процесс чипирования маточного стада и создания генетических паспортов икры может занять от двух до трех лет, сообщает «Интерфакс».

Бабушкин отметил, что под видом астраханской икры сегодня продают низкокачественный товар из Китая, который часто продают нелегально. Кроме того, некоторые производители указывают, что икра произведена в Астраханской области, хотя продукцию там только фасуют. Эти действия наносят ущерб имиджу добросовестных производителей.

На сегодняшний день в Астраханской области 38 предприятий занимаются товарным осетроводством и получением икры-сырца, за прошлый год, по словам губернатора, астраханские предприятия получили около 14 тонн икры.

Ранее был задержан житель Астрахани, перевозивший щучью икру, перекрашенную в черную.