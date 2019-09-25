Путин поставил задачу добиться перелома в части инвестиций в основной капитал

Президент России Владимир Путин заявил о том, что прирост инвестиций в основной капитал должен вырасти вдвое уже в следующем году для того, чтобы рост ВВП в 2021 году превысил 3%.

Отмечается, что президент ожидает от правительства четких предложений, направленных на обеспечение роста ВВП России выше среднемирового уровня, передает ТАСС.

«Правительство приняло прогноз социально-экономического развития до 2024 года, на его базе формируется проект бюджета. В соответствии с прогнозом, в 2021 году прирост ВВП должен превысить 3%, то есть, как мы и ставили задачу, должен быть выше среднемировых (показателей). Но чтобы эту задачу решить, необходимо добиться перелома в части инвестиций в основной капитал: их прирост должен увеличиться более чем в два раза – с текущих 2% до 5% – уже в следующем году. Это непростая, амбициозная задача», – сказал Путин.

Ранее Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз по росту ВВП в России в 2019 году.