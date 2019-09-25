Трамп пожаловался на отношение к себе

Президент США Дональд Трамп заявил, что с ним обращаются хуже, чем со всеми прежними американскими лидерами.

Трамп написал в Twitter, что «в истории нашей страны не было ни одного президента, с которым обращались бы так же плохо, как со мной».

«Демократы пропитаны ненавистью и страхом. Они ничего не делают. Нельзя допустить, чтобы такое же когда-либо произошло с другим президентом. Охота на ведьм!», – добавил он.

Ранее спикер Палаты представителей Ненси Пелоси заявила, что Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа.

До этого сотрудник разведки США подал руководству жалобу на телефонный разговор Трампа с одним из иностранных лидеров.

СМИ сообщили, что глава Белого дома якобы настойчиво требовал от президента Украины Владимира Зеленского помощи в разбирательстве, связанном с кандидатом в президенты США демократом Джо Байденом и его сыном.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что начало импичмента Трампа похоронит его врагов.

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