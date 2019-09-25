Польский военнослужащий застрелил украинского солдата во время учений в Яворове Львовской области.

В отделение полиции поступило сообщение о том, что возле кафе в селе Старычи найдено тело мужчины с огнестрельными ранениями, сообщает местное издание «Ратуша».

Отмечается, что от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 37-летний военнослужащий 184-го учебного центра Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В полиции добавили, что в убийстве подозревается польский военнослужащий.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о случаях проявления агрессии Польши по отношению к украинским мигрантам. Например, в июле в Варшаве неизвестные подожгли съемную квартиру украинских рабочих и разрисовали их подъезд оскорбительными надписями.

Также польский ресторан отказался брать на работу «недолюдей» c Украины.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что издевательства поляков разрушают мифы о близости Украины к Европе.

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