Украина заподозрила капитана танкера «Мрия» в незаконном пересечении границы

Прокуратура Украины подозревает капитана судна «Мрия» в незаконном въезде на территорию страны с целью нанесения вреда государству, сообщили в ведомстве.

«Под процессуальным руководством прокуратуры, в ходе досудебного расследования в уголовном производстве (деле) получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении капитану судна «Вилга», сейчас «Мрия», в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства, совершенных должностным лицом с использованием служебного положения, повторно)», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет. В прокуратуре отметили, что подозреваемый будучи капитаном судна «Вилга», четыре раза в 2015 году заходил в закрытый порт «Севастополь» с целью доставки нефтепродуктов на главную нефтебазу Черноморского флота ВМФ Российской федерации.

Танкер «Вилга» в настоящее время носит название «Мрия» и ходит под флагом Украины. Судно построено в 1995 году, водоизмещение – 3085 тонн.

Напомним, 11 августа так называемая «прокуратура Автономной республики Крым», подчиняющаяся властям Украины, провела в Херсоне обыск на танкере «Мрия» из-за предполагаемой поставки топлива для подразделений Черноморского флота России.

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