В Госдуме предложили запретить брать плату за переводы и снятие денег в банкомате

В Госдуме предложили запретить банкам брать комиссию за переводы денег с дебетовых карт клиентов на карты других банков, а также за снятие наличных в «чужих» банкоматах.

Такой законопроект накануне внесла на рассмотрение в нижнюю палату группа депутатов, передает «Коммерсант».

Согласно данным ЦБ за январь-август 2019 года, российские банки заработали в общей сложности 1,4 трлн рублей, что на 0,6 трлн больше по сравнению с прошлым годом. При этом 24% от прибыли составляют именно комиссионные сборы за транзакции.

В пояснительной записке к законопроекту парламентарии отметили необходимость смещения баланса интересов между гражданами и банками, большая часть которых контролируется государством.

Документ предлагает отказаться от оплаты комиссии «в случае перевода денежных средств с использованием платежных карт между кредитными организациями», а также запретить комиссию при получении «держателем платежной карты наличных».

По мнению экспертов рынка, инициатива может привести к тому, что банки вообще откажутся оказывать услуги по переводу денег, чтобы избежать прямых убытков.

Кроме того, законопроект представляет серьезную угрозу для системы быстрых платежей, которую сейчас активно развивает Банк России.

Ранее в ЦБ рассказали, как избежать ненужных банковских услуг.