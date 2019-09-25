Отстающим регионам выделили дополнительное финансирование

Регионы с невысокими социально-экономическими показателями, получат дополнительное финансирование сверх предусмотренного нацпроектами, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Десятка этих регионов получит дополнительное финансирование по отношению к другим регионам», – передает ТАСС слова Орешкина.

По его словам, в частности, такое решение уже принято по нацпроекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Во всех этих регионах зачастую повышен уровень безработицы. Создание новых рабочих мест, малых и средних предприятий эту проблему будет решать, будет запускать положительный цикл», – пояснил министр.

Орешкин добавил, что дополнительные средства на развитие МСП планируется довести до регионов в ближайший месяц, при этом, важно, чтобы регионы эффективно использовали ресурсы, существующие в рамках нацпроектов.

Напомним, в июле премьер Дмитрий Медведев на совещании по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе заявил, что освоение средств, выделенных из бюджета на реализацию национальных проектов в Крыму, осуществляется медленно, необходимо ускоряться.