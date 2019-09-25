Макрон с трибуны ГА ООН напомнил слова Солженицына о смелости

Выступая с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Франции Эммануэль Макрон напомнил слова русского писателя Александра Солженицына.

Он заявил, что его «часто сопровождали» слова «о смелости», которые Солженицын произнес в Гарварде в 1978 году, передает РИА «Новости».

«Нам часто не хватает смелости. И сегодня призыв, который я бы хотел адресовать – это возвращение к смелости… Смелость уметь строить мир и смелость взять на себя ответственность», – заявил Макрон, подчеркнув, что без смелости невозможно «построение мира», ведь «каждый раз это риск диалога, компромисса, воссоздания доверия».

Макрон призвал не считать смелостью «провокации» или «ответные действия». Он сказал, что смелость заключается в «транспарентном» и «требовательном сближении позиций».

Напомним, президент Франции и прежде цитировал Солженицына.