Иванку Трамп раскритиковали за появление на ГА ООН без нижнего белья

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка появилась на заседании Генассамблеи ООН в вызывающем наряде, за что была раскритикована в соцсетях.

37-летняя Иванка Трамп принимала участие в ежегодном саммите Concordia в Нью-Йорке. Она оделась в белую юбку и облегающую шелковую рубашку, под которой было заметно отсутствие нижнего белья, сообщает «Комсомольская правда».

В Instagram она опубликовала фото с участницами конференции по вопросам религиозной свободы. Подписчики дочери американского президента раскритиковали ее наряд, заявив, что она опозорилась, заявившись в таком виде в штаб-квартиру ООН.

«Наряд Иванки Трамп поражает своей неактуальностью и бестактностью. Более того, этот наряд не походит ей по силуэту. Складывается впечатление, что эта рубашка ей мала по размеру, затягивает всю грудь, и это выглядит не эстетично. Есть там белье или нет, это уже вторичный вопрос. В любом случае, сидит на ней это отвратительно», – прокомментировала наряд Иванки Трамп стилист Лина Дембикова.