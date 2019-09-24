Грузия обвинила российских военных в незаконном полете над границей Южной Осетии

Служба государственной безопасности Грузии заявила о «незаконном полете» 24 сентября воздушного судна «российских оккупационных сил» по направлению Цхинвальского региона над грузино-южноосетинской границей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Инцидент наносит ущерб обстановке безопасности на месте», – заявила СГБ Грузии.

По данным СГБ, была задействована «горячая линия», сведения о пролете были переданы сопредседателям Женевских международных дискуссий по безопасности в Закавказье и Миссии Евросоюза по наблюдению в Грузии.

Напомним, в конце августа Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории. После этого пограничная служба КГБ Южной Осетии начала усиление границы с Грузией.

Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что это фактически вторжение вооруженного подразделения МВД Грузии на югоосетинскую территорию.

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