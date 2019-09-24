Похититель объяснил кражу картины Куинджи из Третьяковки желанием «хайпануть»

Уроженец Крыма Денис Чуприков, который обвиняется в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, в Замоскворецком суде объяснил, что совершил этот поступок из желания «хайпануть».

«Цель хищения – хайпануть. В идеале хотел вернуть картину на место и повесить, как была. Мне не дали вернуть ее обратно. ФСБ работает быстрее», – передает слова Чуприкова «Интерфакс»

Чуприков отметил, что 26 января у него появилась идея «привлечь к себе внимания». На следующий день он отправился из подмосковного Заречья в Москву. Сначала он собирался на выставку в «Манеже», однако билеты туда оказались на другую дату. Тогда он отправился в Третьяковскую галерею.

Там он зашел в порядке общей очереди, обошел выставку, отправился в большой зал. Там увидел картину «Ай-Петри. Крым» и начал за ней наблюдать.

«У меня появилась идея привлечь к себе внимание – снять картину и вернуть ее на следующее утро», – сказал Чуприков.

По его словам, он хотел вернуть картину сразу, но «по каким-то своим личным причинам решил сделать это на утро».

Также он решил полностью признать вину.

27 января полотно А.И. Куинджи «Ай-Петри. Крым» было украдено из зала Третьяковской галереи прямо во время выставки. На следующий день в Подмосковье нашли подозреваемого и украденную картину.

После этого экспозицию Куинджи в Третьяковке снабдили охранной системой.